Всесвітньовідомі отохірурги із Польщі та Бельгії разом із керівником Клініки отоларингології – хірургії голови та шиї львівського Охматдиту Федором Юрочком працюють разом, щоб подарували слух діткам.

Операції проходять в рамках Програми слухових імплантів, що почала діяти в лікарні.

Єлизавета – одна з трьох вже прооперованих дітлахів.

Вона з двійні. Коли мама дівчинки за кілька місяців після народження побачила, що одна з дівчаток не реагує на звуки, на шум, – одразу звернулася до лікарів. І, виявилося, зробила це дуже вчасно.

Ретельні діагностичні дослідження та розширені скринінги показали, що у Єлизавети дійсно є проблеми зі слухом.

Мама одразу почала пошук лікарів, які б могли допомогти донечці. Усі шляхи вели в Охматдит.

Від керівника Клініки отоларингології – хірургії голови та шиї Федора Юрочка дізналася, що є можливість кохлеарної імплантації. Це був великий шанс для дівчинки.

Одразу розпочали підготовку до операції. Спочатку встановили слухові апарати і ще три місяці з дівчинкою працював сурдопедагог – щоб оцінити ефективність слухових апаратів у конкретному випадку.

Далі – необхідні обстеження та консультації згідно з європейськими стандартами.

– Справжні професіонали оперували. Це велике щастя. Кохлеарні імпланти дуже дорогі, а тут все безкоштовно, – розказує мама дівчинки Марʼяна Федун.

Жінка згадує, що коли лікарі вийшли із операційної і сказали, що задоволені операцією, що дитина буде чути, нахлинули шалені емоції. І радість, і вдячність, і надія.

За місяць після оперативного втручання дівчинці підключили імплант, після якого дитина змогла почути перші звуки у своєму житті.

Фото: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит