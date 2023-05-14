Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) у США схвалило перші негормональні ліки для лікування припливів у жінок у менопаузі.

Препарат, який продаватиметься як Veozah, є першими ліками, що впливають на нейрони в головному мозку, які стають неврівноваженими при падінні рівня естрогену.

За словами Марсі Інгліш, віце-президента Astellas Pharma, виробника ліків, їх зазвичай призначають жінкам віком 50 років під час фази менопаузи, яка, за оцінками, триває сім років.

Агентство повідомило, що препарат був схвалений для помірних і важких симптомів.

– Припливи жару внаслідок менопаузи можуть бути серйозним фізичним тягарем для жінок і впливати на якість їхнього життя, – зазначила співробітник Центру оцінки та досліджень ліків FDA Джанет Мейнард.

Гормональні препарати, включно з естрогеном і прогестином, були пов’язані з підвищеним ризиком утворення тромбів та інсульту. Але недавні дослідження засвідчили, що ризик набагато нижчий у жінок віком від 40 до 50 років.

У повідомленні йдеться, що препарат коштуватиме $550 за 30-денний курс. Інститут клінічного та економічного огляду рекомендував знизити ціну від $2 000 до 2 600 на рік.