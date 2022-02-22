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До кінця тижня: Рівненська область може вийти з червоної епідемічної зони

22 Лютого 2022, 12:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У зв’язку зі стабільним зниженням зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні, до кінця цього тижня з червоної зони епідемічної небезпеки може вийти Рівненська область. Відповідно карантинні обмеження в регіоні будуть ослаблені.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

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Зокрема, експерт зазначив, що найближчі тижні будуть відзначені поліпшенням епідемічної ситуації практично по всій території України. Як наслідок, червоний сегмент зон епідемічної небезпеки поступово скоротиться.

– Ми не очікуємо в найближчі 2-3 тижні розширення червоного рівня епіднебезпеки. Більш того, ми очікуємо вже на цьому тижні вихід Рівненської області з червоного рівня епіднебезнеки, – повідомив Юрій Ганіченко.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 24 440 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Джерело
Kyiv School of Economics (KSE)
Теги
Адаптивний карантин , Коронавірус Covid-19 , Рівненська область
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