У зв’язку зі стабільним зниженням зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні, до кінця цього тижня з червоної зони епідемічної небезпеки може вийти Рівненська область. Відповідно карантинні обмеження в регіоні будуть ослаблені.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Зокрема, експерт зазначив, що найближчі тижні будуть відзначені поліпшенням епідемічної ситуації практично по всій території України. Як наслідок, червоний сегмент зон епідемічної небезпеки поступово скоротиться.

– Ми не очікуємо в найближчі 2-3 тижні розширення червоного рівня епіднебезпеки. Більш того, ми очікуємо вже на цьому тижні вихід Рівненської області з червоного рівня епіднебезнеки, – повідомив Юрій Ганіченко.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 24 440 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.