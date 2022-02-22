В связи со стабильным снижением роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине, до конца этой недели из красной зоны эпидемической опасности может выйти Ровенская область. Соответственно карантинные ограничения в регионе будут ослаблены.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В частности, эксперт отметил, что ближайшие недели будут отмечены улучшением эпидемической ситуации практически по всей территории Украины. Как следствие, красный сегмент зон эпидемической опасности постепенно сократится.

— Мы не ожидаем в ближайшие 2-3 недели расширения красного уровня эпидопасности. Более того, мы ожидаем уже на этой неделе выход Ровенской области из красного уровня эпидопасности, — сообщил Юрий Ганиченко.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 24 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.