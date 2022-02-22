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До конца недели: Ровенская область может выйти из красной эпидемической зоны

22 февраля 2022, 12:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В связи со стабильным снижением роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине, до конца этой недели из красной зоны эпидемической опасности может выйти Ровенская область. Соответственно карантинные ограничения в регионе будут ослаблены.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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В частности, эксперт отметил, что ближайшие недели будут отмечены улучшением эпидемической ситуации практически по всей территории Украины. Как следствие, красный сегмент зон эпидемической опасности постепенно сократится.

— Мы не ожидаем в ближайшие 2-3 недели расширения красного уровня эпидопасности. Более того, мы ожидаем уже на этой неделе выход Ровенской области из красного уровня эпидопасности, — сообщил Юрий Ганиченко.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 24 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник
Kyiv School of Economics (KSE)
Теги
Адаптивний карантин , Коронавирус Covid-19 , Рівненська область
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