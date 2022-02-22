Исследования американских ученых показывают, что многим людям может не понадобиться четвертая ревакцинация от Covid-19 в течение нескольких месяцев или даже лет.

Согласно одному исследованию, получение трех прививок мРНК-вакцинами Pfizer-BioNTech или Moderna помогает организму вырабатывать широкий спектр антител, которые особенно эффективны не только для предотвращения смерти и тяжелых болезни, но и в защите от новых вариантов Covid-19.

— Ученые начинают замечать уменьшение отдачи от количества дополнительных доз, — отмечает директор Института иммунологии Пенсильванского университета Джон Верри.

По его словам, четвертая вакцинация может оказаться ненужной для защиты от смерти и серьезного заболевания для среднего взрослого человека.

Сообщается о как минимум четырех исследованиях, которые показали, что иммунная система при помощи специализированных Т-клеток, вырабатываемых вакцинами или после инфекции, способна запоминать вирус и атаковать его через несколько месяцев и даже в течение многих лет.

В случае с атипичной пневмонией исследование показало, что люди, подвергшиеся воздействию вируса во время вспышки 2003 года, все еще носили Т-клетки, которые могли запоминать вирус и нацеливаться на него более 17 лет спустя. Чиновники здравоохранения считают, что это может быть и в случае с Covid-19.

Тем не менее, эксперты продолжают собирать больше информации.

— Одна из вещей, за которой мы будем очень внимательно следить, это долговечность защиты после третьей дозы мРНК-вакцины, — говорят исследователи.

Они отмечают, если защита будет намного более долговечной, чем в группе с двумя дозами без усиления, можно прожить значительный период времени, не требуя четвертой дозы.

Тем не менее, эксперты говорят, что уязвимым демографическим группам, таким как пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, может быть полезен четвертый укол. Такие страны, как Швеция и Израиль, были одними из первых, кто предложил дополнительную поддержку сообществам с высоким уровнем риска.

Источник: Вusinessinsider