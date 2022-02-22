В Україні минає пік захворюваності на коронавірус. Попри найбільші цифри виявлених випадків за весь час епідемії (понад 40 тис. підтверджених захворювань на добу), кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 лютого. За його словами, рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тис. населення, а летальність зменшилася у чотири рази – з 2% до 0,5%.

– Це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії, – зазначив міністр.

Ляшко стверджує, що середньодобова кількість померлих від ускладнень Covid-19 припинила зростати й останні п’ять днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

У МОЗ додали, що завдяки вакцинації понад 50% дорослих українців, спостерігаються значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я.

Так, за даними математичного моделювання, вакцинація в Україні вже врятувала близько 22 тис. життів. Це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити як мінімум на 17%.

Станом на 22 лютого в Україні зафіксували 24 440 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих у м. Київ (4 193), Дніпропетровській (2 159), Одеській (1 664), Запорізькій (1 393), Донецькій (1 366) та Миколаївській (1 255) областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.