В Украине проходит пик заболеваемости коронавирусом. Несмотря на наибольшие цифры выявленных случаев за все время эпидемии (более 40 тыс. подтвержденных заболеваний в сутки), количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей Дельта-волны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 февраля. По его словам, уровень госпитализаций в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина в 60 человек на 100 тыс. населения, а летальность уменьшилась в четыре раза — с 2% до 0,5%.

— Это первая волна, когда на самых высоких показателях суточных случаев была доступна более чем половина коечного фонда с возможностью проведения кислородной терапии, — отметил министр.

Ляшко утверждает, что среднесуточное количество умерших от осложнений Covid-19 прекратило расти и последние пять дней находится на плато в около 240 человек в сутки.

В Минздраве добавили, что благодаря вакцинации более 50% взрослых украинцев, наблюдаются значительно более низкие цифры нагрузки на систему здравоохранения.

Так, по данным математического моделирования, вакцинация в Украине уже спасла около 22 тыс. жизней. Это означает, что количество умерших за все время пандемии удалось уменьшить как минимум на 17%.

По состоянию на 22 февраля в Украине зафиксировали 24 440 новых случаев коронавируса. Больше всего больных в г. Киев (4 193), Днепропетровской (2 159), Одесской (1 664), Запорожской (1 393), Донецкой (1 366) и Николаевской (1 255) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.