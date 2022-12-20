Лише у головному медичному центрі МВС України із початку великої війни пролікували майже 800 нацгвардійців, прикордонників та поліцейських. Усі вони спільно з підрозділами Збройних Сил боронять країну на різних ділянках.

Про це під час візиту до шпиталю повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

– Система МВС включає понад 400 тис. співробітників. Кожен четвертий солдат чи військовслужбовець на фронті – належить саме до системи МВС. Нацгвардійці, прикордонники і поліцейські перебувають на найгарячіших напрямках фронту. І на превеликий жаль, ми маємо певні втрати, – каже Євгеній Єнін.

За його словами, саме медичні заклади системи внутрішніх справ перепрофілювались з тим, щоб надавати максимально ефективну допомогу, лікування, реабілітацію нашим пораненим.

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Посадовець відвідав реабілітаційне відділення, наразі там перебуває півсотні бійців із ампутаціями, мінно-вибуховими пораненнями. Поруч із українськими фахівцями працюють медики-іноземці із команди Лікарі без кордонів. Вони мають досвід роботи у гарячих точках, зокрема, у Сирії. Фахівці допомагають відновлювати поранених із надважкими травмами.

– Є такі травми, з якими ми раніше не зіштовхувались, особливо, це пов’язано з використанням надпотужних вибухових пристроїв – наприклад, ракет. У бійців складні переломи, які в подальшому дуже складно загоюються. І вимагають дуже тривалого відновлювального процесу, – розповідає завідувач відділення неврології та реабілітації Державної установи Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України Ярослав Ярош

Реабілітацію медики намагаються розпочати якнайшвидше, навіть, якщо пацієнт ще завершує лікування у інших відділеннях.

Кажуть, бійці часто не вірять, що можуть звестись на ноги уже за два тижні. Щоб психологічно розвантажити і відволікти від думок про пережите, у відділенні розпочали заняття з арттерапії.

Військові малюють, виготовляють свічки. Спершу чоловіки не охоче ідуть на заняття, але згодом самі переконуються у позитивному ефекті. Серед учасників курсу й оборонці Маріуполя, які пройшли пекло обстрілів на заводі Азовсталь та повернулись із полону додому.

– Коли поранений приїжджає з фронту до нас, то він каже – док, я в тебе почав спати, дякую. А далі ми вже виконаєм все, що буде необхідно: поставимо на ноги, пролікуємо душу та тіло, це наш бій зараз. Вони за нас стоять у окопах, а ми медики тут б’ємось за їх душу та тіло, – певен Ярослав Ярош.

Також перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін поспілкувався із пораненими, подарував бійцям дитячі малюнки та нагородив медиків, які в умовах відсутності світла та під час повітряних тривог рятують життя військових.

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