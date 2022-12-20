Только в главном медицинском центре МВД Украины с начала большой войны пролечили около 800 нацгвардейцев, пограничников и полицейских. Все они совместно с подразделениями Вооруженных сил защищают страну на разных участках.

Об этом во время визита в госпиталь сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

– Система МВД включает более 400 тыс. сотрудников. Каждый четвертый солдат или военный служащий на фронте – относится именно к системе МВД. Нацгвардейцы, пограничники и полицейские находятся на самых горячих направлениях фронта. И к большому сожалению, у нас есть определенные потери, — говорит Евгений Енин.

По его словам, именно медицинские учреждения системы внутренних дел перепрофилировались с тем, чтобы оказывать максимально эффективную помощь, лечение, реабилитацию раненым.

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Чиновник посетил реабилитационное отделение, сейчас там находятся полсотни бойцов с ампутациями, минно-взрывными ранениями. Рядом с украинскими специалистами работают медики-иностранцы из команды Врачи без границ. У них есть опыт работы в горячих точках, в частности, в Сирии. Специалисты помогают восстанавливать раненых с тяжелыми травмами.

— Есть такие травмы, с которыми мы раньше не сталкивались, особенно это связано с использованием сверхмощных взрывных устройств – например, ракет. У бойцов сложные переломы, которые в дальнейшем очень заживают. И требуют очень длительного восстановительного процесса, – рассказывает заведующий отделением неврологии и реабилитации Государственного учреждения Главный медицинский центр Министерства внутренних дел Украины Ярослав Ярош

Реабилитацию медики пытаются начать как можно скорее, даже если пациент еще завершает лечение в других отделениях.

Говорят, бойцы часто не верят, что могут встать на ноги уже через две недели. Чтобы психологически разгрузить и отвлечь от мыслей о пережитом, в отделении приступили к занятиям по арттерапии.

Военные рисуют, производят свечи. Сначала мужчины не охотно идут на занятия, но со временем сами убеждаются в положительном эффекте. Среди участников курса и защитники Мариуполя, которые прошли ад обстрелов на заводе Азовсталь и вернулись из плена домой.

— Когда раненый приезжает с фронта к нам, он говорит – док, я у тебя начал спать, спасибо. А дальше мы уже делаем все, что необходимо: поставим на ноги, пролечим душу и тело, это наш бой сейчас. Они за нас стоят в окопах, а мы медики здесь бьемся за их душу и тело, – уверен Ярослав Ярош.

Также первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин пообщался с ранеными, подарил бойцам детские рисунки и наградил медиков, которые в условиях отсутствия света и во время воздушных тревог спасают жизнь военных.

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