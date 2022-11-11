К Киевскому медицинскому центру подъезжают автомобили, из них выходят преимущественно молодые мужчины на костылях. Многие – с ампутациями.

В центре работает команда специалистов Врачей без границ (MSF), которые ставят раненых на ноги и делятся опытом реабилитации с коллегами. С начала полномасштабной войны с РФ потребность в реабилитологах выросла.

Надежда Волобоева, коммуникационница Врачей без границ эксклюзивно для Фактов ICTV подготовила материал о том, как происходит реабилитация раненых.

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Ахмад Алросан приехал в Украину из Иордании. Там работает в больнице MSF, где реабилитируют раненых из Ирана, Йемена, Сирии, Газы. Физиотерапевт Врачей без границ имеет опыт помощи пациентам, которым из-за войны пришлось ампутировать конечности.

Ахмад работает с Ренатом. Ему — 29, получил ранения в результате взрывов мины и осколочной гранаты в Мариуполе.

— Потерял глаз, изуродованы пальцы на обеих руках, имеет минно-взрывные травмы на всем теле, перелом запястья. Сделали три операции, впереди – еще две, будут доставать остатки осколков, – так Алросан описывает состояние пациента.

Ахмад начинает массаж. Иногда заметно, что Ренату больно, но он терпит. После ранения прошло полгода. Сразу оказать помощь не было возможности. Поэтому теперь требуется более продолжительная реабилитация. А значит – время и терпение. Врач MSF обхватывает своей рукой кулак пациента и просит его разжать.

– Пальцы вообще не работали, были словно скованны. Теперь я могу выполнять привычные действия так же, как вы или кто-либо другой. Могу держать ручку, могу брать чашку, – делится новым опытом Ренат.

Физиотерапевту важно услышать от пациента фразу – до завтра. Следовательно, он готов прийти снова и снова, терпеть боль, а значит, он доверяет врачам.

В команде MSF также работает Элиз Джунд. Она приехала в Украину из Франции. Обладает современными методиками реабилитации.

Физиотерапевт встречает Василия возле медицинской палаты и сопровождает вдоль коридора. Пациенту – 30, учится жить без левой ноги. Ее ампутировали чуть ниже колена.

— Пострадал, когда разминировали Новый Быков на Черниговщине, — рассказывает Василий. — Более месяца это село было под контролем РФ. В земле много опасного железа осталось.

Чтобы территория стала пригодной для жизни, чтобы местные начали возвращаться в свои дома, нужно было все проверить. Металлоискатель не отреагировал на мину на обочине дороги, потому что она была пластмассовая – ПМН-2, противопехотная фугасная нажимного действия. Ногу оторвало сразу, взрыв был настолько мощный, что от кроссовка остался лишь пепел.

33-летний Андрей сегодня увереннее держится на тренажере для ходьбы. Ему сделали операции на ногах. Был прикован к инвалидной коляске. Теперь он идет уверенно. Физиотерапевт MSF предлагает упражнения по преодолению препятствий. Их нужно прешагнуть. Элиз Джунд контролирует, как пациент держит спину, как распределяет вес на левую и правую ноги.

– Были мгновения, когда болело очень сильно. Куда сильнее, чем в первые дни. Но это не та боль, которая приносит страдания. А та, которую ждешь, чтобы пересилить. Потому что после нее наступает облегчение, – рассказывает Андрей.

Еженедельно в отделении физиотерапии госпиталя МВД врачи MSF вместе с украинскими специалистами проводят до сотни восстановительных сессий.

Заведующий физиотерапевтическим отделением клиники МВД Украины Ярослав Ярош отмечает, что Врачи без границ проводят тренинги для медицинского персонала. Они делятся знаниями о технике ручного массажа, что обеспечивает подвижность суставов и уменьшает отеки, а еще показывают упражнения на проприорецепцию (мышечное ощущение положения частей собственного тела в пространстве) и нейромышечный контроль, а также работают с весом.

На территории госпиталя работает кафедра неврологии Национального медицинского университета им. О.А.Богомольца. Студенты – эрготерапевты и реабилитологи – могут обучаться у физиотерапевтов MSF.

— Мы учим детей, поскольку это – наше будущее. И когда миссия Врачи без границ уедет, то нам потребуется персонал, – говорит Ярослав Ярош.

Проект по поддержке раненых на войне Врачи без границ реализуют совместно с Министерством внутренних дел и Минздравом в Киеве и Виннице.

Фото: Врачи без границ