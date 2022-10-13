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Друга фаза випробувань: вчені працюють над створенням вакцини проти раку шкіри меланоми

13 Жовтня 2022, 09:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Біофармацевтичні компанії Мегсk і Moderna оголосили про спільну роботу над препаратом від меланоми. Вони починають другу фазу випробувань препарату, який є комбінацією двох передових розробок компаній.

– РНК-вакцина компанії Moderna буде використовуватися разом із імуноонкологічним препаратом для лікування злоякісних пухлин компанії Merck, моноклональним антитілом Пембролізумаб, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що РНК-вакцина активує Т-клітини, націлені на специфічні мутації пухлин, водночас  моноклональні антитіла вводяться з метою запобігання блокування роботи T-лімфоцитів деякими клітинними білками.

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Повідомляється, що ця новина підвищила акції компанії Moderna на 16%. Наразі вакцина від коронавірусу – її єдиний комерційно доступний продукт.

Пембролізумаб – найуспішніший препарат Merck. Його продажі склали 35% від загальної кількості продажів компанії.

Меланома – агресивне злоякісне новоутворення, яке вражає шкіру, слизові оболонки і навіть сітківку ока.

Джерело
Голос Америки
Теги
Вакцинація Наукові дослідження Онкологія
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