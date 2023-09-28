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Дуже заразний вірус: у Києві зафіксовано спалах африканської чуми свиней

28 Вересня 2023, 11:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
свиня
Джерело: Pexels

У Голосіївському районі столиці, на території лісопаркового господарства Конча-Заспа, зафіксовано спалах африканської чуми свиней. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби Києва.

– У зв’язку з цим, рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМВА на частині території Голосіївського району Києва з 27 вересня 2023 року встановлено карантин, – ідеться в повідомленні.

Першою зоною захисту визначено територію, що безпосередньо межує з епізоотичним осередком у радіусі 3 км. Другою зоною – територія, радіусом до 10 км від зовнішніх меж зони захисту.

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Комісія вже затвердила план заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання на африканську чуму свиней на території Києва.

Зокрема, у зоні захисту заборонено торгівлю на ринках живими свинями та продуктами, проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням і скупченням тварин.

Зазначається, що карантин може бути знято через 40 діб після виконання всього комплексу ветеринарно-санітарних заходів.

Нагадаємо, африканська чума свиней – високозаразна вірусна хвороба свиней, що проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та крововиливами внутрішніх органів. Для людини африканська чума свиней – безпечна.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби Києва

Теги
Африканська чума Карантин Київ свиня
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