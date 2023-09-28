В Голосеевском районе столицы, на территории лесопаркового хозяйства Конча-Заспа, зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева.

— В связи с этим, решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при КГВА на части территории Голосеевского района Киева с 27 сентября 2023 года установлен карантин, — говорится в сообщении.

Первой зоной защиты определена территория, непосредственно граничащая с эпизоотическим очагом в радиусе 3 км. Второй зоной – территория, радиусом до 10 км от внешних границ зоны защиты.

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Комиссия уже утвердила план мер по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания африканской чумой свиней на территории Киева.

В частности, в зоне защиты запрещены торговля на рынках живыми свиньями и продуктами, проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных.

Отмечается, что карантин может быть снят через 40 суток после выполнения всего комплекса ветеринарно-санитарных мер.

Напомним, африканская чума свиней — высокозаразная вирусная болезнь свиней, проявляющаяся лихорадкой, синюшностью кожи и кровоизлияниями внутренних органов. Для человека африканская чума свиней – безопасна.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы Киева