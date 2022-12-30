Із початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 для потреб охорони здоров’я України вже залучено 1 042 468 050 грн. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

– За зібрані кошти, за рішенням відповідної комісії з їх розподілу, придбали понад 9 тис. одиниць медичного та іншого обладнання і транспорту, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міжнародна фандрейзингова платформа UNITED24 ініційована президентом Володимиром Зеленським у травні цього року. Мета – стати єдиним вікном для збору пожертв на допомогу Україні.

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Повідомляється, що кошти надходять на рахунки Нацбанку України і спрямовуються профільними міністерствами на головні потреби за трьома напрямками: оборона і розмінування, медична допомога та відновлення.

Так, по донатах за направленням медична допомога закуплено:

133 реанімобілі, обладнані всім необхідним для транспортування тяжкопоранених;

13 одиниць евакуаційного броньованого транспорту;

35 транспортних апаратів штучної вентиляції леген ь ;

; 28 дитячих апаратів штучної вентиляції леген ь ;

; 81 операційний стіл;

7 954 апарати зовнішньої фіксації;

172 апарати вакуумної терапії ран;

22 рентгенівські установки з С -аркою.

За словами заступника міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марії Карчевич, платформа UNITED24 – дуже успішний кейс, який зміг об’єднати навколо себе людей по всьому світу.

Джерело: МОЗ