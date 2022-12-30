Із початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 для потреб охорони здоров’я України вже залучено 1 042 468 050 грн. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
– За зібрані кошти, за рішенням відповідної комісії з їх розподілу, придбали понад 9 тис. одиниць медичного та іншого обладнання і транспорту, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що міжнародна фандрейзингова платформа UNITED24 ініційована президентом Володимиром Зеленським у травні цього року. Мета – стати єдиним вікном для збору пожертв на допомогу Україні.
Повідомляється, що кошти надходять на рахунки Нацбанку України і спрямовуються профільними міністерствами на головні потреби за трьома напрямками: оборона і розмінування, медична допомога та відновлення.
Так, по донатах за направленням медична допомога закуплено:
- 133 реанімобілі, обладнані всім необхідним для транспортування тяжкопоранених;
- 13 одиниць евакуаційного броньованого транспорту;
- 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень;
- 28 дитячих апаратів штучної вентиляції легень;
- 81 операційний стіл;
- 7 954 апарати зовнішньої фіксації;
- 172 апарати вакуумної терапії ран;
- 22 рентгенівські установки з С-аркою.
За словами заступника міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марії Карчевич, платформа UNITED24 – дуже успішний кейс, який зміг об’єднати навколо себе людей по всьому світу.
Джерело: МОЗ