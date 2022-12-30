Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Ефект платформи UNITED24: понад 1 млрд грн зібрано на потреби української медицини

30 Грудня 2022, 13:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
швидка

Із початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 для потреб охорони здоров’я України вже залучено 1 042 468 050 грн. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

– За зібрані кошти, за рішенням відповідної комісії з їх розподілу, придбали понад 9 тис. одиниць медичного та іншого обладнання і транспорту, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міжнародна фандрейзингова платформа UNITED24 ініційована президентом Володимиром Зеленським у травні цього року. Мета – стати єдиним вікном для збору пожертв на допомогу Україні.

Читайте також:
військовийСпільно з МОЗ: в Україні запускається проєкт з реабілітації військових з травмами слуху

Зараз дивляться

Повідомляється, що кошти надходять на рахунки Нацбанку України і спрямовуються профільними міністерствами на головні потреби за трьома напрямками: оборона і розмінування, медична допомога та відновлення.

Так, по донатах за направленням медична допомога закуплено:

  • 133 реанімобілі, обладнані всім необхідним для транспортування тяжкопоранених;
  • 13 одиниць евакуаційного броньованого транспорту;
  • 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легень;
  • 28 дитячих апаратів штучної вентиляції легень;
  • 81 операційний стіл;
  • 7 954 апарати зовнішньої фіксації;
  • 172 апарати вакуумної терапії ран;
  • 22 рентгенівські установки з С-аркою.

За словами заступника міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марії Карчевич, платформа UNITED24 – дуже успішний кейс, який зміг об’єднати навколо себе людей по всьому світу.

Джерело: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Благодійність Війна в Україні МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь