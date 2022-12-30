С начала работы фандрейзинговой платформы UNITED24 для нужд здравоохранения Украины уже привлечено 1 042 468 050 грн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— За собранные средства, по решению соответствующей комиссии по их распределению, приобрели более 9 тыс. единиц медицинского и другого оборудования и транспорта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что международная фандрейзинговая платформа UNITED24 инициирована Президентом Владимиром Зеленским в мае этого года. Цель – стать единственным окном для сбора пожертвований в помощь Украине.

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Сообщается, что денежные средства поступают на счета Нацбанка Украины и направляются профильными министерствами на главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление.

Так, по донатам по направлению медицинская помощь закуплено:

133 реанимобиля, оборудованные всем необходимым для транспортировки тяжелораненых;

13 единиц эвакуационного бронированного транспорта;

35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких;

28 детских аппаратов искусственной вентиляции легких;

81 операционный стол;

7 954 аппарата наружной фиксации;

172 аппарата вакуумной терапии ран;

22 рентгеновские установки с С-аркой.

По словам заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Марии Карчевич, платформа UNITED24 – очень успешный кейс, который смог объединить вокруг себя людей по всему миру.

Фото: Минздрав