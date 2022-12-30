С начала работы фандрейзинговой платформы UNITED24 для нужд здравоохранения Украины уже привлечено 1 042 468 050 грн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
— За собранные средства, по решению соответствующей комиссии по их распределению, приобрели более 9 тыс. единиц медицинского и другого оборудования и транспорта, — говорится в сообщении.
Отмечается, что международная фандрейзинговая платформа UNITED24 инициирована Президентом Владимиром Зеленским в мае этого года. Цель – стать единственным окном для сбора пожертвований в помощь Украине.
Сообщается, что денежные средства поступают на счета Нацбанка Украины и направляются профильными министерствами на главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление.
Так, по донатам по направлению медицинская помощь закуплено:
- 133 реанимобиля, оборудованные всем необходимым для транспортировки тяжелораненых;
- 13 единиц эвакуационного бронированного транспорта;
- 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 28 детских аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 81 операционный стол;
- 7 954 аппарата наружной фиксации;
- 172 аппарата вакуумной терапии ран;
- 22 рентгеновские установки с С-аркой.
По словам заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Марии Карчевич, платформа UNITED24 – очень успешный кейс, который смог объединить вокруг себя людей по всему миру.
Фото: Минздрав