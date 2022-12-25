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32 генератора и другое важное медоборудование: Минздрав продолжает поставки на Херсонщину

25 декабря 2022, 08:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
обладнання Хесронщина

Больницы Херсонщины получили 32 генератора и другое критически важное оборудование. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил во время рабочей поездки в область.

В сообщении также говорится о том, что с начала года и после деоккупации территорий Херсона больницы получили автомобили скорой медицинской помощи, генераторы, кислородные станции, рентгенаппараты, аппараты вакуумной терапии ран, мониторы пациента, дефибрилляторы, холодильник и лабораторное оборудование.

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— Благодаря сотрудничеству органов местного самоуправления и при помощи средств гос, Всемирного банка, Глобального фонда и UNITED24 была закуплена значительная часть оборудования, чтобы в больницах могли оперативно оказывать нужную медицинскую помощь, — отметил министр.

Отмечается, что всего с начала полномасштабной войны в больницы Херсонской области уже доставлены и распределены 284 единицы медицинского оборудования и приборов. В ближайшее время ожидается поставка дополнительного оборудования.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні МОЗ Украины Херсонщина
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