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32 генератори та інше важливе медобладнання: МОЗ продовжує поставки на Херсонщину

25 Грудня 2022, 08:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
обладнання Хесронщина

Лікарні Херсонщини отримали 32 генератори та інше критично важливе обладнання. Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив під час робочої поїздки в область.

У повідомленні також йдеться про те, що з початку року і після деокупації територій Херсона лікарні отримали автомобілі швидкої медичної допомоги, генератори, кисневі станції, рентгенапарати, апарати вакуумної терапії ран, монітори пацієнта, дефібрилятори, холодильники і лабораторне обладнання.

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– Завдяки співпраці органів місцевого самоврядування та за допомогою коштів держ, Світового банку, Глобального фонду та UNITED24 була закуплена значна частина обладнання, щоб у лікарнях могли оперативно надавати потрібну медичну допомогу, – зазначив міністр.

Зазначається, що загалом з початку повномасштабної війни до лікарень Херсонської області вже доставлено та розподілено 284 одиниці медичного обладнання та приладів. Найближчим часом очікується поставка додаткового обладнання.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні МОЗ України Херсонщина
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