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Герої року-2021: так названо вчених, що створили вакцини від Covid-19

13 Грудня 2021, 16:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Герої року-2021: так названо вчених, що створили вакцини від Covid-19
Джерело: Depositphotos

Журнал Time назвав вчених, які працювали над вакцинами від коронавірусу, Героями року-2021.

Серед науковців, які брали участь у розробленні вакцин від коронавірусу, видання виділило чотирьох:

  • імунолога Кіззмекію Корбетт;
  • заступника директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Барні Грема;
  • угорського біохіміка Каталін Каріко;
  • американського вченого Дрю Вайсмана.

– Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти Covid-19, використовуючи різні платформи і технології”, – зазначив журнал.

Та саме Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман змогли досягти прориву виняткової важливості: створили інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.

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Наразі вчені вже працюють над наступним поколінням вакцин, яке не тільки добре поєднуватиметься з циркулюючими штамами, але й  буде ефективним проти мутацій. Одна з можливостей – це вакцина, розроблена для запуску Т-клітинної відповіді не на спайк-білок, а на механізм розмноження вірусу, що  може забезпечити імунітет на роки.

Джерело
TIME
Теги
Вакцини , Коронавирус Covid-19
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