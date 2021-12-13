Журнал Time назвав вчених, які працювали над вакцинами від коронавірусу, Героями року-2021.

Серед науковців, які брали участь у розробленні вакцин від коронавірусу, видання виділило чотирьох:

імунолога Кіззмекію Корбетт;

заступника директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Барні Грема;

угорського біохіміка Каталін Каріко;

американського вченого Дрю Вайсмана.

– Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти Covid-19, використовуючи різні платформи і технології”, – зазначив журнал.

Та саме Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман змогли досягти прориву виняткової важливості: створили інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.

Наразі вчені вже працюють над наступним поколінням вакцин, яке не тільки добре поєднуватиметься з циркулюючими штамами, але й буде ефективним проти мутацій. Одна з можливостей – це вакцина, розроблена для запуску Т-клітинної відповіді не на спайк-білок, а на механізм розмноження вірусу, що може забезпечити імунітет на роки.