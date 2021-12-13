Журнал Time назвав вчених, які працювали над вакцинами від коронавірусу, Героями року-2021.
Серед науковців, які брали участь у розробленні вакцин від коронавірусу, видання виділило чотирьох:
- імунолога Кіззмекію Корбетт;
- заступника директора Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Барні Грема;
- угорського біохіміка Каталін Каріко;
- американського вченого Дрю Вайсмана.
– Ці четверо були далеко не самотні в своїх зусиллях: вчені всього світу створили вакцини проти Covid-19, використовуючи різні платформи і технології”, – зазначив журнал.
Та саме Корбетт, Грем, Каріко і Вайсман змогли досягти прориву виняткової важливості: створили інноваційну та високоефективну базу вакцини, основу якої становить мРНК.
Наразі вчені вже працюють над наступним поколінням вакцин, яке не тільки добре поєднуватиметься з циркулюючими штамами, але й буде ефективним проти мутацій. Одна з можливостей – це вакцина, розроблена для запуску Т-клітинної відповіді не на спайк-білок, а на механізм розмноження вірусу, що може забезпечити імунітет на роки.