Дослідження свідчать про те, що кожна 13-та людина прокидається з головним болем.
Медики назвали кілька причин цього явища, та порадили, як його бороти.
Причини головного болю
Часто головний біль зранку є наслідком вживання алкогольних напоїв ввечері перед сном. Тоді достатньо почекати, поки закінчиться інтоксикація організму, та повертатися до звичайного життя.
Неврологи кажуть головний біль може бути наслідком апное уві сні. В цей час дихання людини призупиняється, тому спостерігається недостатність кисню та підвищення тиску.
Скреготання зубами – багато людей мають цю звичку. Варто розуміти, що вона викликає напруження в щелепі, тому зранку болить голова.
Неналежні умови для сну також є причиною виникнення головного болю. Лікарі радять створити сприятливе середовище для відпочинку: провітрити кімнату та вимкнути всі джерела.
Зловживання знеболювальними ліками теж може бути причиною ранкового болю. Краще проконсультуватися з фахівцем про препарат та оптимальну його дозу.
Алергія та чутливість до деяких продуктів можуть провокувати головний біль. Варто уникати перед сном їжі, яка може викликати реакцію.
Психічні проблеми тісно пов’язані з больовими відчуттями. Важливо звертатися за допомогою до спеціалістів, щоб покращити якість відпочинку.
Якщо головний біль після пробудження з’явився раптово, тримається постійно і з часом посилюється, варто відвідати лікаря. Такі симптоми можуть свідчити про розвиток пухлини головного мозку.
Джерело: Pubmed