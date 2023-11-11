Дослідження свідчать про те, що кожна 13-та людина прокидається з головним болем.

Медики назвали кілька причин цього явища, та порадили, як його бороти.

Причини головного болю

Часто головний біль зранку є наслідком вживання алкогольних напоїв ввечері перед сном. Тоді достатньо почекати, поки закінчиться інтоксикація організму, та повертатися до звичайного життя.

Зараз дивляться

Неврологи кажуть головний біль може бути наслідком апное уві сні. В цей час дихання людини призупиняється, тому спостерігається недостатність кисню та підвищення тиску.

Скреготання зубами – багато людей мають цю звичку. Варто розуміти, що вона викликає напруження в щелепі, тому зранку болить голова.

Неналежні умови для сну також є причиною виникнення головного болю. Лікарі радять створити сприятливе середовище для відпочинку: провітрити кімнату та вимкнути всі джерела.

Зловживання знеболювальними ліками теж може бути причиною ранкового болю. Краще проконсультуватися з фахівцем про препарат та оптимальну його дозу.

Алергія та чутливість до деяких продуктів можуть провокувати головний біль. Варто уникати перед сном їжі, яка може викликати реакцію.

Психічні проблеми тісно пов’язані з больовими відчуттями. Важливо звертатися за допомогою до спеціалістів, щоб покращити якість відпочинку.

Якщо головний біль після пробудження з’явився раптово, тримається постійно і з часом посилюється, варто відвідати лікаря. Такі симптоми можуть свідчити про розвиток пухлини головного мозку.

Джерело: Pubmed