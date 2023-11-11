Исследования свидетельствуют о том, что каждый 13-й человек просыпается с головной болью.

Медики назвали несколько причин этого явления, и посоветовали, как с ним бороться.

Причины головной боли

Часто головная боль утром является следствием употребления алкогольных напитков вечером перед сном. Тогда достаточно подождать пока закончится интоксикация организма и возвращаться к обычной жизни.

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Неврологи говорят головная боль может быть следствием апноэ во сне. В это время дыхание человека останавливается, поэтому наблюдается недостаточность кислорода и повышение давления.

Скрежетание зубами, многие люди имеют эту привычку. Стоит понимать, что она вызывает напряжение в челюсти, поэтому утром болит голова.

Ненадлежащие условия для сна также является причиной возникновения головной боли. Врачи советуют создать благоприятную среду для отдыха: проветрить комнату та выключить все источники света.

Злоупотребление обезболивающими лекарствами тоже может быть причиной утренней боли. Лучше проконсультироваться со специалистом о препарате и оптимальной его дозе.

Аллергия и чувствительность к некоторым продуктам могут провоцировать головную боль. Стоит избегать перед сном пищи, которая может вызвать реакцию.

Психические проблемы тесно связаны с болевыми ощущениями. Важно обращаться за помощью к специалистам, чтобы улучшить качество отдыха.

Если головная боль после пробуждения появилась внезапно, держится постоянно и со временем усиливается, стоит посетить врача. Такие симптомы могут свидетельствовать о развитии опухоли головного мозга.

Источник: Pubmed