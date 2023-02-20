Додому з Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові поїхав перший пацієнт гематологічного відділення, який пройшов повний цикл лікування від лейкемії під час війни та одужав.

Ромчик із Ковельського району потрапив до центру на початку червня минулого року. У п’ятирічного малюка волинські медики запідозрили пухлину: хлопчик сильно кашляв, гарячкував, а на рентгені виявили велике утворення середостіння.

Львівські фахівці після дообстеження змінили діагноз. Аналіз крові показував наявність бластних клітин, тож стало очевидно, що у дитини – гостра лейкемія.

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Один із варіантів цієї хвороби характеризується збільшенням лімфатичних залоз у грудній порожнині.

Батьки відмовились евакуюватись за кордон, вирішили залишитись у нашому Центрі.

– Стан маленького пацієнта був важкий, лікувати потрібно було негайно. Розпочали програмну хіміотерапію, яку хлопчик успішно завершив і поїхав додому, – повідомила лікар-гематолог дитячий Олена Степанюк.

Три етапи протокольного лікування тривали дев’ять місяців та були ефективними. Зараз у малюка ремісія. Хоча певний час хлопчик матиме підтримувальну терапію (у таблетованій формі) в амбулаторних умовах.

– Коли рідні Ромчика звернулись за допомогою, ми уже оговтались від шоку від повномасштабної війни та цілком адаптувались до роботи у воєнний час, – розповіла завідувачка відділенням Ірина Цимбалюк-Волошин.

Тоді у Львові не було таких частих тривог, і потрібні медикаменти теж були. До того ж у хлопчика був стандартний випадок, з яким лікарі центру досить часто мали справу до війни, тож розпочали лікування, яке зараз успішно завершено.

Зараз у гематологічному відділенні ще близько 25 пацієнтів з різних регіонів: Одеса, Рівне, Дніпро, Закарпаття. Найчастіша онкогематологічна патологія у дитячому віці – гостра лейкемія та лімфома.

– Хронічний стрес, у якому перебувають діти під час війни, послаблює імунну систему. Відтак вона уже не так ефективно функціонує, що створює кращі умови для поширення злоякісних клітин , – зауважила Ірина Цимбалюк.

І додала, що точну статистику в умовах війни вести важко, як і саме лікування. Тим не менше, значний відсоток онкохворих дітей в Україні має шанс знову бути здоровими.

На думку лікарів-спеціалістів з дитячої онкогематології, саме уважність батьків відіграє важливу роль. Тож медики закликають батьків бути уважними до самопочуття дитини, не ігнорувати зміни у поведінці та прислухатись до скарг.

Джерело: ЗУСДМЦ