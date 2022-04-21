Стаціонари та поліклініки Ірпеня та Бучі поступово відновлюють роботу. А нещодавно прийом відновила і приватна лікарня, яка тепер надає послуги безкоштовно.

Детальніше – у матеріалі журналістів Фактів ICTV.

…Чергова медсестра Бучанської лікарні Наталія на робочому місці в куртці і шапці. У лікарні холодно. Але вже є світло і вода. Як тільки з’явилася можливість, вийшла на роботу. Вона до останнього не покидала посаду. 10 березня евакуювалася з Ворзеля пішки під прицілом ворожих військ.

– Йшла по трасі, тому, що не знала, як тут відбувається цей перехід, – згадує медсестра.

За словами головного лікаря Бучанської лікарні Антона Довгополова, медичну допомогу тут надавали і під час окупації, аж до 12 березня. Лікарі працювали під дулами автоматів.

Повернувшись на роботу, медики вітають один одного, як рідні. Ірпінь і Бучу обслуговує одна лікарня з філіями в двох містах. В Ірпені – поліклініка. У Бучі – стаціонар.

– У нас тут чергуватимуть вузькі фахівці. За нами буде прикріплений автомобіль. У поліклініку також виводимо лікарів з простою, – каже Антон Довгополов.

Обидва заклади пошкоджені. Щось побило під час обстрілів, щось вкрали окупанти. Збитки ще підраховують. Але сподіваються, якнайшвидше все відновити.

Тим часом у приватній клініці, яка кілька днів тому відновила роботу в Ірпені, місцевих лікують безкоштовно. Допомагають іноземні спонсори.

Одні пацієнт прийшов на рентген. Зламав руку ще до війни. Ще одна пара, яка прийшла на прийом, місяць жила в оточеному росіянами селі. Там не те, що ліків, їжі не було. Місцева пекарня роздавала по половинці батону в руки.

Записана на огляд і Людмила. Теж місяць під обстрілами сиділа в підвалі. Тільки тепер зрозуміла, як це вдарило по здоров’ю.

За словами медиків, в надзвичайних ситуаціях організм людини мобілізується, перестає хворіти.

– Зараз, коли все затихло, у мене таке відчуття, що ноги перестали слухатися, – розповідає Людмила.

Таких станів, прогнозують лікарі, буде багато. І готуються до цього.

– Очікуємо, що збільшиться кількість осіб, у яких буде вперше діагностовано цукровий діабет. Ми готові надавати ліки. Ми готові зробити базові дослідження, – каже лікар-ендокринолог клініки Добробут Світлана Болгарська.

А ще людям дуже потрібна допомога психологічна. Її теж тут надають. Хоча по факту – кожен лікар тут зараз психолог.

Медики завжди готові поговорити. Тому що лікування починається саме з взаєморозуміння лікаря і пацієнта.

Після того, як українські військові прогнали окупантів, на свій фронт прийшли лікарі. І вони до цієї боротьби готові.