Стационары и поликлиники Ирпеня и Бучи постепенно восстанавливают работу. А недавно прием возобновила и частная больница, которая теперь предоставляет услуги бесплатно.

Подробнее – в материале журналистов Фактов ICTV.

…Дежурная медсестра Бучанской больницы Наталья на рабочем месте в куртке и шапке. В больнице холодно. Но уже есть свет и вода. Как только появилась возможность, вышла на работу. Она до последнего не покидала пост. 10 марта эвакуировалась из Ворзеля пешком под прицелом вражеских войск.

— Шла по трассе, потому, что не знала, как здесь происходит этот переход, — вспоминает медсестра.

По словам главного врача Бучанской больницы Антона Долгополова, медицинскую помощь здесь оказывали и во время оккупации, вплоть до 12 марта. Врачи работали под дулами автоматов.

Вернувшись на работу, медики приветствуют друг друга, как родные. Ирпень и Бучу обслуживает одна больница с филиалами в двух городах. В Ирпене — поликлиника. В Буче — стационар.

— У нас здесь будут дежурить узкие специалисты. За нами будет прикреплен автомобиль. В поликлинику также выводим врачей из простоя, — говорит Антон Долгополов.

Оба заведения повреждены. Что-то побило во время обстрелов, что-то украли оккупанты. Убытки еще подсчитывают. Но надеются, как можно быстрее все восстановить.

Между тем в частной клинике, которая несколько дней назад возобновила работу в Ирпене, местных лечат бесплатно. Помогают иностранные спонсоры.

Одни пациент пришел на рентген. Сломал руку еще до войны. Еще одна пара, которая пришла на прием, месяц жила в окруженном россиянами селе. Там не то, что лекарств, еды не было. Местная пекарня раздавала по полбатона в руки.

Записана на осмотр и Людмила. Тоже месяц под обстрелами сидела в подвале. Только теперь поняла, как это ударило по здоровью.

По словам медиков, в чрезвычайных ситуациях организм человека как бы мобилизуется, перестает болеть.

— Сейчас, когда все затихло, у меня такое ощущение, что ноги перестали слушаться, — рассказывает Людмила.

Таких состояний, прогнозируют врачи, будет много. И готовятся к этому.

— Ожидаем, что увеличится количество лиц, у которых будет впервые диагностирован сахарный диабет. Мы готовы предоставлять лекарства. Мы готовы сделать базовые исследования, — говорит врач-эндокринолог клиники Добробут Светлана Болгарская.

А еще людям очень нужна помощь психологическая. Ее тоже здесь предоставляют. Хотя по факту — каждый врач здесь сейчас психолог.

Медики всегда готовы поговорить. Потому что лечение начинается именно со взаимопонимания врача и пациента.

После того, как украинские военные прогнали оккупантов, на свой фронт пришли врачи. И они к этой борьбе готовы.