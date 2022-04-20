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В Николаеве после обстрела загорелась стоматология, а в Баштанке разрушена больница

20 апреля 2022, 16:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пожежа
Источник: Depositphotos

В Николаеве ночью в результате результате обстрелов случился пожар в здании частной стоматологии, а в поселке Баштанка полностью разрушена больница.

В Заводском районе Николаева загорелась крыша дома, где находится частная стоматологическая клиника. Огонь распространился по кровле на площади 50 кв. м, работник ГСЧС его оперативно потушили.

Кроме того, в результате ночных обстрелов в Баштанке частично разрушено здание больницы. Аварийно-спасательные работы не производились, место обследовали с привлечением пожарно-спасательной части управления ГСЧС в Николаевской области.

Ночью враг периодически обстреливал окрестности жилого района Салтовка в Харькове. По предварительной информации, пострадавших нет. Также продолжаются активные бои на Изюмском направлении.

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Кременная Луганской области пока находится под контролем россиян. Захватчики пытаются штурмовать Северодонецк и Попасную. Обстрелял враг также Новодружеск. В населенном пункте загорелись два жилых дома и перебит газопровод.

Частично без электричества и со значительными повреждениями инфраструктуры из-за ночных обстрелов осталась Авдеевка Донецкой области.

Источник
ГСЧС
Теги
Війна в Україні
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