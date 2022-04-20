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У Миколаєві після обстрілу спалахнула стоматологія, а в Баштанці зруйновано лікарню

20 Квітня 2022, 16:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пожежа
Джерело: Depositphotos

У Миколаєві вночі внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі приватної стоматології, а в селищі Баштанка повністю зруйновано лікарню.

У Заводському районі Миколаєва спалахнув дах будинку, де знаходиться приватна стоматологічна клініка. Вогонь поширився покрівлі на площі 50 кв. м, працівник ДСНС його оперативно загасили.

Крім того, внаслідок нічних обстрілів у Баштанці частково зруйновано будівлю лікарні. Аварійно-рятувальні роботи не проводились, місце обстежували із залученням пожежно-рятувальної частини управління ДСНС у Миколаївській області.

Вночі ворог періодично обстрілював околиці житлового району Салтівка у Харкові. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також продовжуються активні бої на Ізюмському напрямку.

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Кремінна Луганської області поки що знаходиться під контролем росіян. Загарбники намагаються штурмувати Сєвєродонецьк та Попасну. Обстріляв ворог також Новодружеськ. У населеному пункті спалахнули два житлові будинки і перебитий газопровід.

Частково без електрики та зі значними пошкодженнями інфраструктури через нічні обстріли залишилася Авдіївка Донецької області.

Джерело
ДСНС
Теги
Війна в Україні
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