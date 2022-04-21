Пенсіонерка, купуючи квиток на поїзд, не змогла згадати, хто вона і звідки приїхала в Одеську область, рятуючись від російської окупації. Літній жінці допомогли співробітники регіонального управління Національної поліції України.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Як з’ясувалося, 79-річна мешканка міста Васильків Київської області, разом з дочкою рятуючись від звірств російських окупантів, виїхала у відносно безпечний Роздільнянський район Одеської області. І тут сталося непередбачуване.

– Рано вранці Галина Микитівна зібрала речі і поїхала на залізничний вокзал купувати квиток додому, але куди саме, забула, чим і привернула увагу касирки, – сказано в повідомленні.

Про громадянку, яка не змогла згадати, хто вона і звідки, працівники вокзалу повідомили в поліцію.

Зусиллями правоохоронців родичів жінки розшукали дуже швидко, зараз вона знаходиться в безпеці.

У поліції акцентують на тому, що у війні, яку розпочала РФ, постраждало дуже багато мирних українців. Окупанти завдають нашому народу тілесні і душевні травми, руйнують, калічать, вбивають.

Джерело: Нацполіція в Одеській області