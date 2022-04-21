Пенсионерка, покупая билет на поезд, не смогла вспомнить, кто она и откуда приехала в Одесскую область, спасаясь от российской оккупации. Пожилой женщине помогли сотрудники регионального управления Национальной полиции Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Как выяснилось, 79-летняя жительница города Васильков Киевской области, вместе с дочерью спасаясь от зверств российских оккупантов, выехала в относительно безопасный Раздельнянский район Одесской области. И здесь произошло непредсказуемое.

— Рано утром Галина Никитична собрала вещи и поехала на железнодорожный вокзал покупать билет домой, но куда именно, забыла, чем и привлекла внимание кассирши, — сказано в сообщении.

О гражданке, которая не смогла вспомнить, кто она и откуда, работники вокзала сообщили в полицию.

Усилиями правоохранителей родственников женщины разыскали очень быстро, сейчас она находится в безопасности.

В полиции акцентируют на том, что в войне, которую начала РФ, пострадало очень много мирных украинцев. Оккупанты наносят нашему народу телесные и душевные травмы, разрушают, калечат, убивают.

Источник: Нацполиция в Одесской области