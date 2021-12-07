Вони проаналізували 1 600 препаратів. Найсильнішу кореляцію продемонструвала віагра. Вони з’ясували, що цей препарат може бути ефективним під час лікування хвороби Альцгеймера.

Проаналізувавши базу даних страхових компаній, лікарі побачили, що справді серед пацієнтів, яким призначали віагру, хворобу Альцгеймера виявляють на 69% менше, ніж серед інших людей.