Нове дослідження свідчить, що лікарський засіб, більше відомий за назвою віагра, знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера майже на 70%.
Це показав скринінг даних понад 7 млн пацієнтів.
Американські медики під керівництвом Фейсюн Чена з клініки Клівленда намагалися знайти ліки для лікування хвороби Альцгеймера серед уже схвалених препаратів.
Вони проаналізували 1 600 препаратів. Найсильнішу кореляцію продемонструвала віагра. Вони з’ясували, що цей препарат може бути ефективним під час лікування хвороби Альцгеймера.
Проаналізувавши базу даних страхових компаній, лікарі побачили, що справді серед пацієнтів, яким призначали віагру, хворобу Альцгеймера виявляють на 69% менше, ніж серед інших людей.
Незважаючи на ці факти, автори застерігають, що знайдений зв’язок може бути випадковим і в майбутньому необхідні клінічні дослідження, які охоплюватимуть як жінок, так і чоловіків, а також групу плацебо.
Результати випробувань назального спрею від Альцгеймера можуть дати більше інформації про те, як запобігти прогресуванню захворювання, оскільки учасники повинні бути на ранній стадії хвороби, а в іншому випадку – здоровими.
Джерело: Nature Aging