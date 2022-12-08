Сьогодні, 8 грудня, представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) нарешті офіційно повідомили, що на минулому тижні вони відвідали українських і російських військовополонених, яким доставили засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги.

У заяві МКЧХ йдеться, що раніше проросійська адміністрація на окупованих територіях на сході України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських військовополонених. МКЧХ подібні візити охарактеризовані як спорадичні.

– Поки неясно, що змусило російську сторону почати співпрацювати, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій.

Повідомляється, що мета Комітету Червоного Хреста – перевірити умови утримання та лікування військовополонених.

Стало також відомо, що до кінця цього тижня планується ще одне відвідування українських полонених.

Зазначається, що під час цієї війни міжнародні спостерігачі регулярно отримували відмови в доступі до військовополонених, і президент України Володимир Зеленський в минулому дорікав МКЧХ в бездіяльності.