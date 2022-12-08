Сегодня, 8 декабря, представители Международного комитета Красного Креста (МККК) наконец официально сообщили, что на минувшей неделе они посетили украинских и российских военнопленных, которым доставили средства личной гигиены, одеяла, теплую одежду и книги.

В заявлении МККК говорится, что раньше пророссийская “администрация” на оккупированных территориях на Востоке Украины препятствовала доступу международных наблюдателей в места содержания украинских военнопленных. МККК подобные визиты охарактеризованы как спорадические.

— Пока неясно, что заставило российскую сторону начать сотрудничать, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций.

Сообщается, что цель комитета Красного Креста – проверить условия содержания и лечения военнопленных.

Стало также известно, что до конца этой недели планируется еще одно посещение украинских пленных.

Отмечается, что в ходе этой войны международные наблюдатели регулярно получали отказы в доступе к военнопленным, и президент Украины Владимир Зеленский в прошлом упрекал МККК в бездействии.