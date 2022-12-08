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Психологія

Яка безкоштовна психологічна допомога гарантована українцям — НСЗУ

8 Грудня 2022, 11:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Фахівці Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ) розповіли про те, що входить до нового пакету Програми медичних гарантій щодо супроводу та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

– Це означає, що кожен українець може отримати базову психологічну допомогу безкоштовно в установі первинної медичної допомоги, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в межах пакету пацієнт отримує:

Зараз дивляться
  • першу психологічну допомогу;
  • фізикальне обстеження, диференціальну діагностику, перевірку на психічні та неврологічні розлади та інші розлади психічного здоров’я;
  • оцінку психічного статусу дітей для виявлення емоційних, поведінкових розладів, насильства (фізичного, сексуального, емоційного, занедбаності та інших форм жорстокого поводження);
  • за необхідності направлення на лабораторні та інструментальні дослідження і направлення до лікаря-психіатра для діагностики та надання рекомендацій щодо лікування наявних психічних розладів;
  • план ведення та лікування в межах компетенції сімейного лікаря;
  • застосування психосоціальних, а також фармакологічних і поведінкових втручань;
  • за відсутності покращень у стані – направлення до лікарів-спеціалістів чи до інших медзакладів тощо.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування НСЗУ психічні розлади
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