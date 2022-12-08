Фахівці Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ) розповіли про те, що входить до нового пакету Програми медичних гарантій щодо супроводу та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.
– Це означає, що кожен українець може отримати базову психологічну допомогу безкоштовно в установі первинної медичної допомоги, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:Психолог пояснив, як помітити симптоми ПТСР у дитини
Зазначається, що в межах пакету пацієнт отримує:
Зараз дивляться
- першу психологічну допомогу;
- фізикальне обстеження, диференціальну діагностику, перевірку на психічні та неврологічні розлади та інші розлади психічного здоров’я;
- оцінку психічного статусу дітей для виявлення емоційних, поведінкових розладів, насильства (фізичного, сексуального, емоційного, занедбаності та інших форм жорстокого поводження);
- за необхідності направлення на лабораторні та інструментальні дослідження і направлення до лікаря-психіатра для діагностики та надання рекомендацій щодо лікування наявних психічних розладів;
- план ведення та лікування в межах компетенції сімейного лікаря;
- застосування психосоціальних, а також фармакологічних і поведінкових втручань;
- за відсутності покращень у стані – направлення до лікарів-спеціалістів чи до інших медзакладів тощо.