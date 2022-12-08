Фахівці Національної служби охорони здоров’я України (НСЗУ) розповіли про те, що входить до нового пакету Програми медичних гарантій щодо супроводу та лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

– Це означає, що кожен українець може отримати базову психологічну допомогу безкоштовно в установі первинної медичної допомоги, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах пакету пацієнт отримує:

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