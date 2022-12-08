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Психология

Какая бесплатная психологическая помощь гарантирована украинцам — НСЗУ

8 декабря 2022, 11:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ) рассказали о том, что входит в новый пакет Программы медицинских гарантий по сопровождению и лечению взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

— Это означает, что каждый украинец может получить базовую психологическую помощь бесплатно в учреждении первичной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в пределах пакета пациент получает:

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  • первую психологическую помощь;
  • физикальное обследование, дифференциальную диагностику, проверку на психические и неврологические расстройства и другие расстройства психического здоровья;
  • оценка психического статуса детей для выявления эмоциональных, поведенческих расстройств, насилия (физического, сексуального, эмоционального, запущенности и других форм жестокого обращения);
  • при необходимости направление на лабораторные и инструментальные исследования и направление к врачу-психиатру для диагностики и предоставления рекомендаций по лечению возможных психических расстройств;
  • план ведения и лечения в пределах компетенции семейного врача;
  • применение психосоциальных, а также фармакологических и поведенческих вмешательств;
  • при отсутствии улучшений в состоянии — направление к врачам-специалистам или в другие медучреждения и тому подобное.

Источник
Минздрав
Теги
лікування НСЗУ психічні розлади
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