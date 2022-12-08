Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ) рассказали о том, что входит в новый пакет Программы медицинских гарантий по сопровождению и лечению взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

— Это означает, что каждый украинец может получить базовую психологическую помощь бесплатно в учреждении первичной медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пределах пакета пациент получает:

Сейчас смотрят