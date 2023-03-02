У США компанії Neuralink не дозволили проводити на людях тестування мікрочіпа, який вживлюють в людський мозок.

Запит про це в Управління контролю якості продуктів та лікарських препаратів (FDA) компанія зробила на початку 2022 року.

Регулятор висловив побоювання, викликані питаннями безпеки літієвої батареї пристрою, можливої міграції мікропроводів пристрою в інші області мозку, а також можливого пошкодження органу при видаленні чіпа.

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З 2019 року Ілон Маск щонайменше чотири рази передбачав, що його компанія з виробництва медичних пристроїв Neuralink незабаром розпочне випробування на людях революційного мозкового імплантату для лікування складних станів, таких як параліч і сліпота.

Незважаючи на це рішення FDA, Neuralink продовжує працювати над технологією.

Джерело: CNBC