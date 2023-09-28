У Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка встановили і запустили вперше в Україні систему knopka для надання екстреної медичної допомоги.

За повідомленням Рівненської обласної ради, knopka дає змогу медичному персоналу відділення екстреної медичної допомоги викликати фахівців певного профілю за допомогою спеціальної кнопки.

Більше не потрібно виконувати складні процедури виклику – достатньо натиснути на кнопку, і необхідний спеціаліст отримає сповіщення на свій телефон.

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Керівник стартапу, Іван Осадчий, пояснює, що лікареві не потрібно нічого робити, окрім як носити телефон з собою.

Система автоматично фіксує присутність лікаря, коли він перебуває у зоні до 10 метрів від гаджета.

Якщо лікар не реагує на виклик, система автоматично повідомляє керівництво лікарні.

Обмін інформацією відбувається через хмарне сховище і Bluetooth, що мінімізує людський фактор і ефективно прискорює процес виклику лікаря.

Ця система спеціально розроблена для медичних закладів.

Протягом перших 2 діб тестування було зареєстровано майже 100 викликів, і не було жодного порушення терміну прибуття лікаря до пацієнтів у відділення екстреної медичної допомоги.

Планується, що knopka буде встановлена біля кожного ліжка у палатах.

Джерело: Рівненська обласна рада