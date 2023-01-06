Іще 17 українців, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, евакуйовані до європейських клінік на спеціалізоване лікування. Їх прийняли у медзакладах Данії, Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

Доправлення на лікування за кордон здійснюється практично щодня. Адже тривають постійні бойові дії, обстріли та пошкодження інфраструктури.

У складі останньої групи пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Серед них є люди з Київщини, Житомирщини, Харківщини, Вінниччини та прифронтових територій, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Також у групі є цивільні особи з онкологічними захворюваннями. Всі вони потребують спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації.

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Пацієнтів супроводжують родичі або близькі, враховуючи потребу у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан, а також для подальшого післяопераційного догляду.

Нагадуємо, що міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через медичний хаб у Львові до аеродрому в Польщі.

Фото: МОЗ