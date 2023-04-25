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Кабмін продовжив Covid-карантин в Україні до кінця червня

25 Квітня 2023, 18:20
Валентина Андрейко журналістка
карантин
Джерело: Depositphotos

30 квітня нинішнього року мусив би закінчитися карантин, учергове продовжений в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби.

Проте Кабінет міністрів вирішив продовжити карантинні обмеження ще на два місяці – до 30 червня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

За його словами, уряд вніс зміни до двох документів – до розпорядження Кабміну Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації та до постанови Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом.

Отож до 30 червня продовжено режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України, а також карантин й обмежувальні протиепідемічні заходи на всій території України.

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Джерело: Тарас Мельничук

Теги
Кабмін Карантин Коронавірус Covid-19
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