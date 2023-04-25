30 квітня нинішнього року мусив би закінчитися карантин, учергове продовжений в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби.

Проте Кабінет міністрів вирішив продовжити карантинні обмеження ще на два місяці – до 30 червня.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

За його словами, уряд вніс зміни до двох документів – до розпорядження Кабміну Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації та до постанови Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом.

Отож до 30 червня продовжено режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України, а також карантин й обмежувальні протиепідемічні заходи на всій території України.

Джерело: Тарас Мельничук