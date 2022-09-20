Скоро віспа мавп стане досить серйозною проблемою громадської охорони здоров’я, кількість нових випадків буде зростати. Про це головний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська заявила на своєму Telegram-каналі.

– Захворювання неприємне своєю тривалістю (до одного місяця і більше). Перші симптоми не завжди клінічно значимі і люди можуть їх ігнорувати, – пише Ольга Голубовська.

За її словами, у третини хворих розвивається больовий синдром, що вимагає госпіталізації, уражаються слизові, іноді досить інтенсивно, включаючи кон’юнктиву і рогівку.

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– Рання виражена лімфаденопатія також дуже характерний синдром, що дозволяє відрізнити це захворювання, наприклад, від вітряної віспи, – коментує інфекціоніст.

І нагадує, що під час спалахів основний фактор ризику зараження – тісний контакт з інфікованими людьми. Причому медичні працівники і члени сім’ї піддаються найбільшому ризику зараження.

– Також не виключений повітряно-крапельний шлях передачі, – пише Голубовська.

Головний інфекціоніст МОЗ радить дотримуватися рекомендацій CDC, розроблених у зв’язку зі спалахом мавпячої віспи.

Рекомендації CDC:

при наявності лихоманки і/або будь-яких респіраторних симптомів залишатися в ізоляції, виключаючи необхідність звернення за мед ичною допомогою ;

; носити маску, що щільно приляга є, і уникати тісного фізичного контакту з людьми і тваринами;

щільно приляга і уникати тісного фізичного контакту з людьми і тваринами; уражені ділянки треба прикривати одягом;

не передавати надітий одяг, прати і дезінфікуватися предмети, якими користувалися, обробляти поверхні;

уникати спільного використання посуд ом ;

; часто мити руки з милом або використовувати деззасіб.

– В принципі, спалахи цього захворювання, принаймні раніше, непогано піддягалися контролю, це не Covid-19. Специфічна профілактика також обіцяє хороший захист, – каже Ольга Голубовська.

Нагадаємо, що станом на 16 вересня в світі зафіксовано 61 037 випадків захворювання, найбільше в Південній і Північній Америці.

Джерело: Ольга Голубовська