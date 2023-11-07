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Кісткова кіста: у Рівному вилікували пацієнта із рідкісним захворюванням

7 Листопада 2023, 10:54
Ольга Боднарчук редактор
Кісткова кіста: у Рівному вилікували пацієнта із рідкісним захворюванням

В ортопедо-травматологічному центрі Рівненської обласної дитячої лікарні провели кісткову пластику, щоб допомогти пацієнту з кістою плечової кістки.

До лікарні звернувся пацієнт, у якого був перелом плечової кістки. Лікарі під час рентгенографії виявили кісткову кісту плечової кістки.

Захворювання вважається рідкісним, його частота 1,4:10000 на рік.

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Кісткова пластика кісти

Проаналізувавши розмір кісти та враховуючи вік пацієнта, хірурги вирішили провести кісткову пластику кісти за допомогою кісткового трансплантату.

Такий метод лікування зазвичай застосовується за наявності кіст середнього та великого розміру.

Завданням медиків було “очистити” порожнину кістки від патологічного вмісту та запломбувати її кістковим алотрансплантатом.

Рентгенограма після операції показали повну ліквідацію кісти. Вже через 10 місяців пацієнт повністю повернувся до нормального життя.

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Джерело: Рівненська обласна дитяча лікарня

Фото: Рівненська обласна дитяча лікарня

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