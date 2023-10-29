Команда австралійських учених Інституту молекулярної біології Університету Квінсленда під час дослідження виявила генетичний зв’язок між хронічним ендометріозом і важким запаленням кишківника.

34-річна Кейт Фішер після 16 операцій з приводу ендометріозу в результаті перенесла гістеректомію – їй видалили матку. Молода жінка думала, що це покладе край виснажливо болючим менструаціям, але замість цього в неї почалися щомісячні виділення з кишківника.

Фішер – одна з багатьох жінок з діагнозом ендометріоз, які також відчувають проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тепер нове дослідження виявило, що може пояснити, чому симптоми цих патологій збігаються, а іноді призводять до затримки діагностики та лікування.

Зараз дивляться

Ендометріоз – це хронічне захворювання, спричинене тканиною, що нагадує слизову оболонку матки, яка росте за межами матки.

Лікарі вже давно помітили, що багато жінок з діагнозом ендометріоз також відчувають симптоми, пов’язані зі шлунково-кишковими розладами, включно з болем у животі, здуттям живота, закрепом, печією, диспепсією, блюванням, хворобливими випорожненнями, діареєю і нудотою.

– Збіг симптомів може призвести до неправильного діагнозу та багаторічної затримки лікування, впродовж якого ендометріоз може перерости в більш важке захворювання, – зазначив професор Грант Монтгомері.

Дослідники проаналізували дані 188 461 неспорідненої жінки в Британському біобанку і виявили, що причинно-наслідковий зв’язок між шлунково-кишковими розладами та ендометріозом має двосторонній характер.

З’ясувалося, що жінки з ендометріозом удвічі частіше мають діагноз шлунково-кишкових розладів у порівнянні з жінками без цього захворювання.

Як зазначили вчені, багатьом пацієнтам із діагнозом ендометріоз часто доводиться кидатися між гінекологами та гастроентерологами.