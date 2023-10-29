Команда австралийских ученых Института молекулярной биологии Университета Квинсленда в ходе исследования обнаружила генетическую связь, между хроническим эндометриозом и тяжелым воспалением кишечника.

34-летняя Кейт Фишер после 16 операций по поводу эндометриоза в итоге перенесла гистерэктомию — ей удалили матку. Молодая женщина думала, что это положит конец изнурительно болезненным менструациям, но вместо этого у нее начались ежемесячные выделения из кишечника.

Фишер — одна из многих женщин с диагнозом эндометриоз, которые также испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Теперь новое исследование обнаружило, что может объяснить, почему симптомы этих патологий совпадают, а иногда приводят к задержке диагностики и лечения.

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Эндометриоз — это хроническое заболевание, вызванное тканью, напоминающей слизистую оболочку матки, растущей за пределами матки.

Врачи уже давно заметили, что многие женщины с диагнозом эндометриоз также испытывают симптомы, связанные с желудочно-кишечными расстройствами, включая боль в животе, вздутие живота, запор, изжогу, диспепсию, рвоту, болезненные испражнения, диарею и тошноту.

— Совпадение симптомов может привести к неправильному диагнозу и многолетней задержке лечения, в течение которого эндометриоз может перерасти в более тяжелое заболевание, — отметил профессор Грант Монтгомери.

Исследователи проанализировали данные 188 461 неродственной женщины в Британском биобанке и обнаружили, что причинно-следственная связь между желудочно-кишечными расстройствами и эндометриозом носит двусторонний характер.

Выяснилось, что женщины с эндометриозом в два раза чаще имеют диагноз желудочно-кишечных расстройств сравнению с женщинами без этого заболевания.

Как отметили ученые, многим пациентам с диагнозом эндометриоз часто приходится метаться между гинекологами и гастроэнтерологами.