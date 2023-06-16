До сих пор не было известно, что является причиной возникновения эндометриоза — одной из самых распространенных гинекологических болезней женщин репродуктивного возраста. А если неизвестна причина — ограничены варианты лечения.

Японские исследователи признали инфицирование бактериями Fusobacterium весомым фактором эндометриоза. Научная работа опубликована в авторитетном журнале Science Translational Medicine.

Исследователи Нагойского университета решили проверить роль бактерий, которые могут жить в матке.

И выяснили, что у 64 процентов женщин с эндометриозом наблюдается инфильтрация бактерий Fusobacterium в эндометрии, тогда как среди женщин без этой болезни таких только 7 процентов.

Опыты показали, что Fusobacterium запускает сигнальные пути, которые способствуют разрастанию и миграции клеток, способных приводить к эндометриозу. Ученые предполагают, что за этим стоит склонность бактерий плотно прикрепляться и проникать в эпителиальную ткань.

Ведь, собственно, при эндометриозе клетки эндометрия разрастаются вне матки, что вызывает сильные боли и может привести к бесплодию.

Хорошая новость — болезнь можно лечить с помощью антибиотиков, к которым чувствительны возбудители.

Лечение мышей антибиотиком, к которому чувствительны Fusobacterium, помогло значительно снизить количество и величину разрастаний эндометрия. Следовательно, антибактериальная терапия может помочь уменьшить проявления эндометриоза у людей.

Однако это требует проверки в следующих исследованиях.

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Источники: Science Translational Medicine, Наука