До сих пор не было известно, что является причиной возникновения эндометриоза — одной из самых распространенных гинекологических болезней женщин репродуктивного возраста. А если неизвестна причина — ограничены варианты лечения.
Японские исследователи признали инфицирование бактериями Fusobacterium весомым фактором эндометриоза. Научная работа опубликована в авторитетном журнале Science Translational Medicine.
Исследователи Нагойского университета решили проверить роль бактерий, которые могут жить в матке.
И выяснили, что у 64 процентов женщин с эндометриозом наблюдается инфильтрация бактерий Fusobacterium в эндометрии, тогда как среди женщин без этой болезни таких только 7 процентов.
Опыты показали, что Fusobacterium запускает сигнальные пути, которые способствуют разрастанию и миграции клеток, способных приводить к эндометриозу. Ученые предполагают, что за этим стоит склонность бактерий плотно прикрепляться и проникать в эпителиальную ткань.
Ведь, собственно, при эндометриозе клетки эндометрия разрастаются вне матки, что вызывает сильные боли и может привести к бесплодию.
Хорошая новость — болезнь можно лечить с помощью антибиотиков, к которым чувствительны возбудители.
Лечение мышей антибиотиком, к которому чувствительны Fusobacterium, помогло значительно снизить количество и величину разрастаний эндометрия. Следовательно, антибактериальная терапия может помочь уменьшить проявления эндометриоза у людей.
Однако это требует проверки в следующих исследованиях.
Источники: Science Translational Medicine, Наука