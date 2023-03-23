Гинеколог Оксана Негрич на площадке популярного онлай-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о симптомах и методах лечения синдрома поликистозных яичников.

По словам медика, этот синдром сопровождается разнообразными эндокринными и обменными нарушениями. В частности, инсулинорезистентностью, повышением уровня андрогенов (мужских половых гормонов), нарушением овуляции и, как следствие, бесплодием.

Синдром поликистозных яичников встречается достаточно часто. Есть данные, что его диагностируют у 4–20% женщин репродуктивного возраста.

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— В настоящее время точная причина возникновения поликистоза не определена. Считается, что это многофакторный процесс , в котором сочетаются генетические факторы с отрицательным влиянием образа жизни и окружающей среды, — отмечает гинеколог.

Симптомы поликистоза яичников:

нарушение менструального цикла: нечастые (до 8 раз в год) менструации или вообще их отсутствие;

отсутствие овуляции и бесплодие;

лишний вес и ожирение;

гирсутизм – чрезмерный рост волос на лице, груди, животе, бедрах (встречается у около 70% женщин с этим синдромом);

акне и жирная кожа во взрослом возрасте, отсутствие реакции на обычные методы лечения;

усиленное выпадение волос.

По словам специалисты, только на основе УЗИ-обследования диагноз не устанавливается. Если выявляются изменения на УЗИ, однако у женщины регулярный цикл и нет жалоб, это считается вариантом нормы и не требует лечения.

Какие существуют методы лечения

Лечение назначается для каждой женщины индивидуально в соответствии с симптомами, наличием сопутствующих заболеваний и репродуктивных планов.

Основной рекомендацией для женщин, имеющих избыточный вес, является нормализация массы тела. Во многих вариантах это восстанавливает постоянный менструальный цикл и овуляцию.

Для уменьшения симптомов часто используют комбинированные оральные контрацептивы, антиадрогены, прогестины, инсулиносенсебилизирующие препараты.

— Женщины с синдромом поликистозных яичников в большинстве своем самостоятельно беременеют. Иногда это может занять больше времени из-за нерегулярных менструаций, — отмечает Оксана Негрич.

По ее словам, в некоторых случаях, когда забеременеть самостоятельно не получается, врачи могут назначить препараты для стимуляции овуляции, значительно реже показано хирургическое вмешательство.

Для лечения женщин, которые планируют беременность, комбинированные гормональные контрацептивы (КГК) не применяются.

Синдром поликистозных яичников – хроническое заболевание, поэтому полностью вылечить его, к сожалению, невозможно. Однако при правильной коррекции можно забеременеть, жить полноценной жизнью, а также избежать осложнений, в частности, гиперплазии эндометрия, диабета ІІ типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Береги себя