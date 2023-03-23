Гінеколог Оксана Негрич на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про симптоми і методи лікування синдрому полікістозних яєчників.

За словами медика, цей синдром супроводжується різноманітними ендокринними та обмінними порушеннями. Зокрема, інсулінорезистентністю, підвищенням рівня андрогенів (чоловічих статевих гормонів), порушенням овуляції і, як наслідок, безпліддям.

Синдром полікістозних яєчників зустрічається досить часто. Є дані, що його діагностують у 4-20% жінок репродуктивного віку.

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– Наразі точна причина виникнення полікістозу не визначена. Вважається, що це багатофакторний процес, в якому поєднуються генетичні фактори з негативним впливом способу життя і навколишнього середовища, – зазначає гінеколог.

Симптоми полікістозу яєчників:

порушення менструального циклу: нечасті (до 8 разів на рік) менструації або взагалі їх ня відсутність;

відсутність; відсутність овуляції та безпліддя;

зайва вага і ожиріння;

гірсутизм – надмірний ріст волосся на обличчі, грудях, животі, стегнах (зустрічається у близько 70% жінок з цим синдромом);

акне і жирна шкіра в дорослому віці, відсутність реакції на звичайні методи лікування;

посилене випадіння волосся.

За словами фахівців, тільки на основі УЗД-обстеження діагноз не встановлюється. Якщо виявляються зміни на УЗД, проте у жінки регулярний цикл і немає скарг, це вважається варіантом норми і не потребує лікування.

Які існують методи лікування

Лікування призначається для кожної жінки індивідуально відповідно до симптомів, наявності супутніх захворювань і репродуктивних планів.

Основною рекомендацією для жінок, що мають надлишкову вагу, є нормалізація маси тіла. У багатьох варіантах це відновлює постійний менструальний цикл і овуляцію.

Для зменшення симптомів часто використовують комбіновані оральні контрацептиви, антиадрогени, прогестини, інсуліносенсебілізуючі препарати.

– Жінки з синдромом полікістозних яєчників здебільшого вагітніють самостійно. Іноді це може зайняти більше часу через нерегулярні менструації, – зазначає Оксана Негрич.

За її словами, в деяких випадках, коли завагітніти самостійно не виходить, лікарі можуть призначити препарати для стимуляції овуляції, значно рідше показано хірургічне втручання.

Для лікування жінок, які планують вагітність, комбіновані гормональні контрацептиви (КГК) не застосовуються.

Синдром полікістозних яєчників – хронічне захворювання, тому повністю вилікувати його, на жаль, неможливо. Однак при правильній корекції можна завагітніти, жити повноцінним життям, а також уникнути ускладнень, зокрема гіперплазії ендометрія, діабету ІІ типу і серцево-судинних захворювань.

Джерело: Бережи себе