Дотепер не було відомо, що є причиною виникнення ендометріозу – однієї з найпоширеніших гінекологічних хвороб жінок репродуктивного віку. А якщо невідома причина – обмежені варіанти лікування.

Японські дослідники визнали інфікування бактеріями Fusobacterium вагомим чинником ендометріозу. Наукова робота опублікована в авторитетному журналі Science Translational Medicine.

Дослідники Наґойського університету вирішили перевірити роль бактерій, які можуть жити у матці.

І з’ясували, що 64 відсотки жінок із ендометріозом мають інфільтрацію бактерій Fusobacterium в ендометрії, тоді як серед жінок без цієї хвороби таких лише 7 відсотків.

Досліди показали, що Fusobacterium запускає сигнальні шляхи, які сприяють розростанню та міграції клітин, здатних призводити до ендометріозу. Вчені припускають, що за цим стоїть схильність бактерій щільно прикріплюватися та проникати в епітеліальну тканину.

Адже, власне, при ендометріозі клітини ендометрію розростаються поза межами матки, що викликає сильний біль і може призвести до безпліддя.

Хороша новина – хворобу можна лікувати за допомогою антибіотиків, до яких чутливі збудники.

Лікування мишей антибіотиком, до якого чутливі Fusobacterium, допомогло значно знизити кількість та величину розростань ендометрію. Отже, антибактеріальна терапія може допомогти зменшити прояви ендометріозу у людей.

Проте це потребує перевірки у наступних дослідженнях.

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Джерела: Science Translational Medicine, Наука