Зараз – найгарячіший сезон для господинь: мало не в кожній родині консервують, квасять, маринують, сушать і солять овочеві заготовки на зиму.

У кожної господині свої, перевірені часом і поколіннями рецепти – що з чим поєднувати, яку сіль використовувати, який маринад обирати.

Факти тижня дізнавалися, яка консервація корисна, а вживання якої краще обмежити.

Нинішнє літо стало рекордним на овочі, врожай – радує всіх! Водночас зима може бути важкою, – бо російські ракети нікуди не поділися.

Як же зберегти свіжість городини? Один зі способів – консервація!

Першою, до кого звернулися журналісти, була Ірина. Вона живе під Києвом і кожен рік консервує овочі, варить варення і готує ікру. Закрутки – не лише для себе, а й на продаж…

– Найбільший, як каже молодь, топчик – це кабачкова ікра. Не магазинна – домашня, з часничком і перчиком. Пікантна, одним словом, – коментує свою роботу біля плити Ірина Данильченко.

Крім ікри господиня покаже й приготування іншої консервації. Вона запрошує журналістів на город – збирати огірки. Щодва дні їх назбирується велика миска.

Ось їх і будемо консервувати.

Беремо вже чисту, стерилізовану банку, кладемо в неї по листочку всього – смородини, малини, укропу…

– Зелені багато не буває! Ось ще додайте щирицю, кілька листочків вишні, – наставляє господиня.

Вона каже, що це секретні інгредієнти її консервації – зелень, яка дає овочам неповторний аромат.

Перед закруткою Ірина тричі зливає воду і прогріває огірки. Далі – додає консерванти! Спочатку оцет, а потім – все інше. Чайну ложку цукру, десертну ложку солі.

До речі, з сіллю в Україні зараз окрема історія!

Після обстрілів і нещадного руйнування росіянами виробництва в Соледарі, до слова, одного з найбільших у Європі, запаси її різко впали… Тоді як споживаємо солі чимало.

– Нормальний обсяг солі, що рекомендують лікарі, на рівні 4-5 кг на душу населення в рік. Особливості української кухні вимагають 15 кг солі на рік, – говорить Олег Пендзин, економіст.

Тобто, Україна сама виробляла 12 млн т, ще доводилося й експортувати. Зараз вся сіль, що є, – або залишки виробництва, або імпорт.

Та далеко не всю імпортну сіль можна і варто використовувати для консервації. І тут треба уважно вчитуватися, що написано на упаковці!

Найкраще – обирати звичайну, кам’яну сіль. А от від йодованої – відмовтеся. Її краще обирати для харчування.

Не варто використовувати для консервації й морську сіль. Вона може давати запах водоростей, який не чутно, коли нею просто солиш, приміром, салат.

Але навіть кам’яна сіль з інших країн може мати свої властивості. Пані Ірина відчула відмінність імпортної солі.

Щоб витримувати з нею пропорції смаку, господині довелося призвичаюватись.

– Я не хімік, не можу пояснити з наукової точки зору, але ця сіль посилює смак цукру, і тому доводиться класти його менше, ніж написано в рецепті, – говорить Данильченко.

Економіст Олег Пендзин запевняє, що сьогодні найнижчі ціни на овочі та фрукти, і вони, мабуть, будуть ще дешевшати.

– Нас чекає ще один місяць овочів і фруктів. Різниця між цінами тими, які зараз, і тими, які ми очікуємо в січні-лютому, буде досить відчутною – в 5-6-10 разів.

Лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська звела нанівець увесь наш захват зимовими заготовками.

– У консерваціях не зберігається вітамін С, в жодних! Він не терпить високих температур. Консервовані овочі не несуть жодної цінності, як овочі, це просто клітковина, – говорить експертка.

Дієтологиня переконує всіх шукати альтернативу закруткам. І вона є! Приміром, ягоди і фрукти можна сушити, морозити, або робити з них пастилу – без цукру!

Солону консервацію замінити квашенням. Цей процес і вітаміни зберігає, і солоний смак овочам дає.

Звичайно, треба дослухатися до фахівців харчування, але консервація відповідає нашим культурним кулінарним традиціям.

Консервуючи те, що росте на українському городі, можна бути впевненим, що матимеш смачні хрусткі овочі навіть під час лютої зими!

Джерело: Факти тижня