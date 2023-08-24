Сейчас — самый горячий сезон для хозяек — чуть ли не в каждой семье — консервируют, квасят, маринуют, сушат и солят овощные заготовки на зиму.

У каждой хозяйки свои, проверенные временем и поколениями, рецепты — что с чем сочетать, какую соль использовать, какой маринад выбирать.

Факты недели узнавали, какая консервация полезна, а употребление какой лучше ограничить.

Нынешнее лето стало рекордным на овощи, урожай — радует всех! В то же время зима может быть тяжелой, — потому что российские ракеты никуда не делись.

Как же сохранить свежесть овощей и фруктов? Один из способов — консервация!

Первой, к кому обратились журналисты, была Ирина. Она живет под Киевом, и каждый год консервирует овощи, варит варенье и готовит икру. Закрутки — не только для себя, но и на продажу…

— Самый, как говорит молодежь, топчик — это кабачковая икра. Не магазинная — домашняя, с чесночком и перчиком. Пикантная, одним словом, — комментирует свою работу у плиты Ирина Данильченко.

Кроме икры хозяйка покажет и приготовление другой консервации. Она приглашает журналистов на огород — собирать огурцы. Каждые два дня их набирается большая миска.

Вот их и будем консервировать.

Берем уже чистую, стерилизованную банку, кладем в нее по листочку всего — смородины, малины, укропа…

— Зелени много не бывает! Вот еще добавьте щирицу, несколько листочков вишни, — наставляет хозяйка.

Она говорит, что это — секретные ингредиенты ее консервации — зелень, которая дает овощам неповторимый аромат.

Перед закруткой Ирина трижды сливает воду и прогревает огурцы. Далее — добавляет консерванты! Сначала уксус, а затем — все остальное. Чайную ложку сахара, десертную ложку соли.

Кстати, с солью в Украине сейчас отдельная история!

После обстрелов и беспощадного разрушения россиянами производства в Соледаре, к слову, одного из крупнейших в Европе, запасы ее резко упали… Тогда как потребляем соли немало.

— Нормальный объем соли, который рекомендуют врачи, на уровне 4-5 кг на душу населения в год. Особенности украинской кухни требуют 15 кг соли в год, — говорит Олег Пендзин, экономист.

То есть, Украина сама производила 12 млн т, еще приходилось и экспортировать. Сейчас вся соль, что есть, — либо остатки производства, либо импорт.

Далеко не всю импортную соль можно и стоит использовать для консервации. И здесь надо внимательно вчитываться, что написано на упаковке!

Лучше всего — выбирать обычную, каменную соль. А вот от йодированной — откажитесь. Ее лучше брать для питания.

Не стоит использовать для консервации и морскую соль. Она может давать запах водорослей, который не слышно, когда ею просто солишь, к примеру, салат.

Но даже каменная соль из других стран может иметь свои свойства. Ирина почувствовала отличие импортной соли.

Чтобы выдерживать с ней пропорции вкуса, хозяйке пришлось приспосабливаться.

— Я не химик, не могу объяснить с научной точки зрения, но эта соль усиливает вкус сахара, и поэтому приходится класть его меньше, чем написано в рецепте, — говорит Данильченко.

Экономист Олег Пендзин уверяет, что сегодня самые низкие цены на овощи и фрукты, и они видимо будут еще дешевле.

— Нас ждет еще один месяц овощей и фруктов. Разница между ценами теми, которые сейчас, и теми, которые мы ожидаем в январе-феврале, будет достаточно ощутимой — в 5-6-10 раз.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская свела на нет весь наш восторг зимними заготовками.

— В консервациях не сохраняется витамин С, ни в каких! Он не терпит высоких температур. Консервированные овощи не несут никакой ценности, как овощи, это просто клетчатка, — говорит эксперт.

Диетолог убеждает всех искать альтернативу закруткам. И она есть! К примеру, ягоды и фрукты можно сушить, морозить, или делать из них пастилу — без сахара!

Соленую консервацию заменить квашением. Этот процесс и витамины сохраняет, и соленый вкус овощам дает.

Конечно, надо прислушиваться к специалистам питания, но консервация соответствует нашим кулинарным традициям.

Консервируя то, что растет на украинском огороде, можно быть уверенным, что вкусные хрустящие овощи порадуют даже во время лютой зимы!

Источник: Факти тижня