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Love is… У МОЗ розповіли, що таке справжнє кохання

14 Лютого 2022, 18:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Love is… У МОЗ розповіли, що таке справжнє кохання

У День закоханих фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували тематичні картинки, за допомогою яких розповіли, що таке, на їхню думку, справжня любов.

Вони пов’язали їх з надзвичайно актуальною нині темою вакцинації від коронавірусу.

Що таке справжнє кохання?

  • Love is… разом знайти пункт вакцинації

  • Love is… робити щеплення разом

  • Love is… робити бустер разом

  • Love is… підтримувати один одного під час хвороби

  • Love is… одужувати разом

  • Love is… пояснити бабусі (дідусеві), чому потрібно вакцинуватися

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В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Наразі щеплення можуть зробити усі громадяни старше 12 років. Імунізація рекомендована вагітним, а також людям похилого віку.

Утриматися мають лише ті, хто має протипоказання, зазвичай це важка алергічна реакція. Проте таких громадян – одиниці.

Два основних уколи, а також бустерне щеплення можна отримати безкоштовно. Для цього треба звернутися до будь-якого пункту щеплення.

Джерело: МОЗ

Фото: МОЗ

Теги
Вакцинація , День закоханих , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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