У День закоханих фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували тематичні картинки, за допомогою яких розповіли, що таке, на їхню думку, справжня любов.

Вони пов’язали їх з надзвичайно актуальною нині темою вакцинації від коронавірусу.

Що таке справжнє кохання?

Love is… разом знайти пункт вакцинації

Love is… робити щеплення разом

Love is… робити бустер разом

Love is… підтримувати один одного під час хвороби

Love is… одужувати разом

Love is… пояснити бабусі (дідусеві), чому потрібно вакцинуватися

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Наразі щеплення можуть зробити усі громадяни старше 12 років. Імунізація рекомендована вагітним, а також людям похилого віку.

Утриматися мають лише ті, хто має протипоказання, зазвичай це важка алергічна реакція. Проте таких громадян – одиниці.

Два основних уколи, а також бустерне щеплення можна отримати безкоштовно. Для цього треба звернутися до будь-якого пункту щеплення.

Джерело: МОЗ

Фото: МОЗ