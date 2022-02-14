У День закоханих фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували тематичні картинки, за допомогою яких розповіли, що таке, на їхню думку, справжня любов.
Вони пов’язали їх з надзвичайно актуальною нині темою вакцинації від коронавірусу.
Що таке справжнє кохання?
- Love is… разом знайти пункт вакцинації
- Love is… робити щеплення разом
- Love is… робити бустер разом
- Love is… підтримувати один одного під час хвороби
- Love is… одужувати разом
- Love is… пояснити бабусі (дідусеві), чому потрібно вакцинуватися
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В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Наразі щеплення можуть зробити усі громадяни старше 12 років. Імунізація рекомендована вагітним, а також людям похилого віку.
Утриматися мають лише ті, хто має протипоказання, зазвичай це важка алергічна реакція. Проте таких громадян – одиниці.
Два основних уколи, а також бустерне щеплення можна отримати безкоштовно. Для цього треба звернутися до будь-якого пункту щеплення.
Джерело: МОЗ
Фото: МОЗ