Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Новости

Love is… В Минздраве рассказали, что такое настоящая любовь

14 февраля 2022, 18:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Love is… В Минздраве рассказали, что такое настоящая любовь

В День влюбленных специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили тематические картинки, с помощью которых рассказали, что такое, по их мнению, любовь.

Они связали их с очень актуальной нынче темой вакцинации от коронавируса.

Что такое настоящая любовь?

  • Love is… вместе найти пункт вакцинации

  • Love is… делать прививки вместе

  • Love is… делать бустер вместе

  • Love is… поддерживать друг друга во время болезни

  • Love is… поправляться вместе

  • Love is… объяснить бабушке (дедушке), почему нужно вакцинироваться

Читайте также:
бег зимойУкололся и побежал: как активность сразу после прививки от Covid-19 или гриппа влияет на иммунитет

В Украине проходит вакцинация от коронавируса. Сейчас прививки могут сделать все граждане старше 12 лет. Иммунизация рекомендована беременным, а также людям пожилого возраста.

Воздержаться должны только те, кто имеет противопоказания, обычно это тяжелая аллергическая реакция. Однако таких граждан – единицы.

Два основных укола, а также бустерную прививку можно получить бесплатно. Для этого нужно обратиться в любой пункт прививки.

Источник: Минздрав

Фото: Минздрав

Теги
Вакцинация , День закоханих , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь