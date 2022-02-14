В День влюбленных специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили тематические картинки, с помощью которых рассказали, что такое, по их мнению, любовь.
Они связали их с очень актуальной нынче темой вакцинации от коронавируса.
Что такое настоящая любовь?
- Love is… вместе найти пункт вакцинации
- Love is… делать прививки вместе
- Love is… делать бустер вместе
- Love is… поддерживать друг друга во время болезни
- Love is… поправляться вместе
- Love is… объяснить бабушке (дедушке), почему нужно вакцинироваться
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В Украине проходит вакцинация от коронавируса. Сейчас прививки могут сделать все граждане старше 12 лет. Иммунизация рекомендована беременным, а также людям пожилого возраста.
Воздержаться должны только те, кто имеет противопоказания, обычно это тяжелая аллергическая реакция. Однако таких граждан – единицы.
Два основных укола, а также бустерную прививку можно получить бесплатно. Для этого нужно обратиться в любой пункт прививки.
Источник: Минздрав
Фото: Минздрав