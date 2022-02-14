В День влюбленных специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили тематические картинки, с помощью которых рассказали, что такое, по их мнению, любовь.

Они связали их с очень актуальной нынче темой вакцинации от коронавируса.

Что такое настоящая любовь?

Love is… вместе найти пункт вакцинации

Love is… делать прививки вместе

Love is… делать бустер вместе

Love is… поддерживать друг друга во время болезни

Love is… поправляться вместе

Love is… объяснить бабушке (дедушке), почему нужно вакцинироваться

В Украине проходит вакцинация от коронавируса. Сейчас прививки могут сделать все граждане старше 12 лет. Иммунизация рекомендована беременным, а также людям пожилого возраста.

Воздержаться должны только те, кто имеет противопоказания, обычно это тяжелая аллергическая реакция. Однако таких граждан – единицы.

Два основных укола, а также бустерную прививку можно получить бесплатно. Для этого нужно обратиться в любой пункт прививки.

Источник: Минздрав

Фото: Минздрав