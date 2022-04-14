Близько трьох сотень медичних закладів України пошкоджено у ході повномасштабної війни.

Та російські агресори і надалі продовжують прицільно знищувати та руйнувати українські лікарні, ігноруючи будь-які конвенції.

Критична ситуація склалася на Сході країни: на Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні.

Тим часом у звільнених районах терміново реанімують медичну інфраструктуру. На Сумщіні, Чернігівщині, Київщині забезпечують лікарні необхідними препаратами, відновлюють комунікації.

Рік тому у Тростянці на Сумщині відремонтували лікарню. Після приходу путінських “асвабадітєлєй”, які місяць тримали місто в повній окупації, вона у жахливому стані. Загарбники впритул обстрілювали її з танків, коли там були пацієнти.

У закладі, в який інвестували мільйони, зруйновані майже всі відділення: хірургія, інфекційне, пологове, розбита киснева станція. Нині повноцінно приймати пацієнтів тут неможливо, але у міській раді сподіваються бодай частково відновити прийом хворих до кінця квітня.

Російські окупанти знищили всі машини швидкої допомоги міста, але благодійники вже передали чотири автомобілі.

– Нам приходять кожного дня гуманітарні грузи, ми отримали кілька автомобілів швидкої допомоги, – розповів міський голова Тростянця Юрій Бова. – Вони також прийшли до нас із ліками, їх посортують наші лікарі, і будуть роздавати мешканцям безкоштовно.

У Чернігівській обласній лікарні, медики під ракетними обстрілами цілодобово рятували поранених.

– Персонал працював цілодобово без світла, без води, – розповіла головна медична сестра обласної лікарні Людмила Дятел. – Завдяки генераторам, ми могли проводити операції. Коли вони вимикалися, лікарі підсвічували собі налобними ліхтариками чи ліхтариками телефонів.

Вибуховою хвилею у лікарні повибивало вікна, втім, медики продовжують працювати безперестанку. Необхідними медикаментами медзаклад забезпечили волонтери, наразі у лікарні вже є вода і світло.

– Вже почали приймати хворих, які півтора місяці були вимушені лікуватися вдома з хронічними патологіями, зараз їх поступово починаємо приймати і лікувати, – розповів генеральний директор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко.

На Київщині у звільненому Ірпені теж оговтуються від нашестя “визволителів”, пошкоджені медзаклади і в Бучі, пологовий у Ворзелі.

Відновити роботу поки що складно, лише нещодавно у місцевій лікарні з’явилося світло, досі немає води, окупанти вивезли деяке обладнання та покрали медичні інструменти. З 200 медпрацівників зараз на роботі лише 50.

– Як будуть повертатися люди, то й ми будемо відновлювати роботу закладу, зараз треба оцінити збитки, убезпечити обладнання, що вціліло, засклити вікна, відновити інтернет, комунікації, – сказав директор Ірпінської міської лікарні Антон Довгопол.

Для оперативної допомоги містянам скоро в Ірпені та Бучі цілодобово буде працювати реанімобіль.

МОЗ наголошує, з першого мільярда, виділеного Кабміном для постраждалих територій, у медзакладах засклять вікна, потім дослідять стан будівель. Нагальніше питання – відновлення роботи аптек у звільнених регіонах.

– Станом на сьогодні, наприклад, у звільненому Чернігові з 200 аптек, які працювали до війни, зараз працюють 22, ми розуміємо, що це обмежений доступ до препаратів, – констатував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

З регіонів, де тривають активні бойові дії, продовжують евакуювати пацієнтів у безпечні місця, зокрема за кордон – майже 500 хворих транспортували на лікування до Європи, США та Канади.

Джерело: Факти ICTV

Фото: МОЗ