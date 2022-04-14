Около 300 медицинских учреждений Украины были разрушены в ходе полномасштабной войны.

Но российские агрессоры и дальше продолжают прицельно уничтожать и разрушать украинские больницы, игнорируя любые конвенции.

Критическая ситуация сложилась на Востоке страны: в Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы.

Между тем, в освобожденных районах срочно реанимируют медицинскую инфраструктуру. На Сумщине, Черниговщине, Киевщине снабжают больницы необходимыми препаратами, возобновляют коммуникации.

Год назад в Тростянце Сумской области отремонтировали больницу. После прихода путинских “асвабадителей”, которые месяц держали город в полной оккупации, она находится в ужасном состоянии. Захватчики в упор обстреливали ее из танков, когда там были пациенты.

В заведении, в которое инвестировали миллионы, разрушены почти все отделения: хирургия, инфекционное, родильное, разбитая кислородная станция. В настоящее время полноценно принимать пациентов здесь невозможно, но в городском совете надеются хотя бы частично возобновить прием больных до конца апреля.

Российские оккупанты уничтожили все машины скорой помощи города, но благотворители уже передали четыре автомобиля.

– Нам приходят каждый день гуманитарные грузы, мы получили несколько автомобилей скорой помощи, – рассказал городской голова Тростянца Юрий Бова. – Они также пришли к нам с лекарствами, их рассортируют наши врачи, и будут раздавать жителям бесплатно.

В Черниговской областной больнице медики под ракетными обстрелами круглосуточно спасали раненых.

– Персонал работал круглосуточно без света, без воды, – рассказала главная медицинская сестра областной больницы Людмила Дятел. – Благодаря генераторам, мы могли проводить операции. Когда они выключались, врачи подсвечивали себе налобными фонариками или фонариками телефонов.

Взрывной волной в больнице выбило окна, впрочем, медики продолжают работать непрерывно. Необходимыми медикаментами медучреждение обеспечили волонтеры, сейчас в больнице уже есть вода и свет.

– Уже начали принимать больных, которые полтора месяца были вынуждены лечиться дома с хроническими патологиями, сейчас их постепенно начинаем принимать и лечить, – рассказал генеральный директор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко.

На Киевщине в освобожденном Ирпене тоже приходят в себя от нашествия “освободителей”, повреждены медучреждения и в Буче, родильный дом в Ворзеле.

Возобновить работу пока сложно, только недавно в местной больнице появился свет, до сих пор нет воды, оккупанты вывезли часть оборудования и украли медицинские инструменты. Из 200 медработников сейчас на работе всего 50.

— Как будут возвращаться люди, то и мы будем возобновлять работу заведения, сейчас нужно оценить убытки, обезопасить уцелевшее оборудование, застеклить окна, восстановить интернет, коммуникации, — сказал директор Ирпенской городской больницы Антон Довгопол.

Для оперативной помощи горожанам скоро в Ирпене и Буче круглосуточно будет работать реанимобиль.

Минздрав отмечает, с первого миллиарда, выделенного Кабмином для пострадавших территорий, средства направят в медучреждения, где застеклят окна, затем исследуют состояние зданий. Более актуальный вопрос — возобновление работы аптек в уволенных регионах.

— По состоянию на сегодняшний день, например, в уволенном Чернигове из 200 аптек, которые работали до войны, сейчас работают 22, мы понимаем, что это ограниченный доступ к препаратам, — констатировал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Из регионов, где продолжаются активные боевые действия, продолжают эвакуировать пациентов в безопасные места, в том числе за границу — почти 500 больных транспортировали на лечение в Европу, США и Канаду.

Источник: Факты ICTV

Фото: Минздрав Украины